Pide Sector Comercial mayor seguridad para la población

Empresarios en Reynosa, piden a las autoridades mayor seguridad,

Roberto Cruz, consejero de la CANACO, expreso que la población solo pide poder salir a trabajar, cumplir con sus responsabilidades y regresar a sus hogares seguros, indico, "Sucesos de alto impacto como los que ha vivido nuestra ciudad refuerzan esa sensación de inseguridad y miedo entre la ciudadania".

Sin duda una situación que preocupa al sector empresarial, ya que no solo se trata de temas de seguridad, sino también el hecho de que las nuevas inversiones, turistas e inclusive clientes locales, temen por su seguridad al salir a las calles y visitar los negocios, lo que representa una baja considerable en las ventas del comercio en esta ciudad.

El consejero detallo, "Todas estas situaciones van encadenadas a las alertas que ha mandado el consulado de Estados Unidos y todo esto se suma para crear un clima de incertidumbre que inhibe las inversiones en nuestra region, muchas inversiones nuevas que no conocen la region, y ante estos sucesos que son de impacto nacional, pues reconsideran obviamente cualquier inversion".

En comparación con otros estados, en números oficiales, la entidad presenta cifras buenas, sin embargo en la frontera norte, especialmente en la ciudad de Reynosa, seguimos siendo el número uno en estadísticas respecto a delitos del fuero común.

De acuerdo a la ultima encuesta realizada por el INEGI en temas de seguridad, 8 de cada 10 ciudadanos en Reynosa se sienten inseguros

"Hay una falta de confianza en nuestras autoridades que se refleja precisamente en esa alta percepción de inseguridad, aquí no hay una tasa alta de victimización ya que la gente no denuncia, por una falta de confianza en sus autoridades", concluyo Cruz.



