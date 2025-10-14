Contribuye Reynosa en el fortalecimiento de justicia en Tamaulipas

Reynosa es uno de los cinco municipios de Tamaulipas que fue seleccionado como sede de la segunda fase del examen de conocimiento para los nuevos defensores.

Lo anterior parte del proceso para contribuir al fortalecimiento de la justicia en Tamaulipas, informó el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) a cargo de Roxana Guerrero Galván.

Además de Reynosa, la institución seleccionó los municipios de Matamoros, Victoria, Ante y Madero como sedes de las direcciones para la aplicación de los exámenes.

En esta ciudad, el examen se programó para el día 15 de este mes a las 10:00 horas am, al igual que en el municipio de Matamoros (zona fronteriza), con el propósito de practicar en segunda fase la prueba de conocimiento para los nuevos defensores.

Para el municipio de Reynosa, se citó a los interesados en la calle Laredo No. 1107 en la colonia la Laguna, explicó el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, también conocido como IDPET.

La institución estatal expresó su agradecimiento a las personas interesadas por ser parte de este proceso y contribuir al fortalecimiento de la justicia en Tamaulipas!

En los días previos, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas dio a conocer la lista de las personas que han avanzado a la segunda fase, correspondiente al examen de conocimiento.