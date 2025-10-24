Sube percepción de inseguridad

En la actualidad Reynosa es la ciudad con mayor percepción de inseguridad de Tamaulipas, de acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ( ENSU ), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( INEGI ) del gobierno de México.

Esto significa que cada vez es mayor el número de ciudadanos que con base en sus experiencias se sienten intranquilos, atemorizados, inseguros cuando desarrollan sus actividades cotidianas como cuando acuden a los cajeros automáticos, salen a trabajar, caminan en la calle, viajan en el transporte colectivo, conducen en automóvil y asisten a reuniones o convivios en los lugares donde viven.

Información obtenida mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) revela que en realidad desde 2024 aumentó de manera considerable la percepción de inseguridad en la ciudadanía de Reynosa, conforme a las cifras recabadas.

En el tercer trimestre del año 2024 se ubicó como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el estado de Tamaulipas", y en el cuarto trimestre, también de 2024, la cifra se "disparó" hasta un 79.8 por ciento, superando la del mismo periodo anterior.

Sin embargo este índice se incrementó aún más en lo que va del presente año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) de INEGI.

Aumentó a 81.1 por ciento

Respecto al segundo trimestre del año 2025, los datos recabados por la dependencia arrojan que la percepción de inseguridad aumentó todavía más hasta llegar a un nivel crítico de 81.1 por ciento entre los habitantes de las colonias de Reynosa.

Esto significa que de cada 10 personas encuestadas más de 8 consideran que Reynosa es un lugar peligroso para vivir.

En el periodo de junio a agosto que es el tercer trimestre de este año 2025, la percepción de inseguridad se incrementó hasta llegar a 81.1 por ciento en el área urbana de Reynosa.

Los jóvenes de18 años y las personas de mayor edad consideraron estar inseguros de vivir en Reynosa, lo que refleja el clamor de la ciudadanía, que en su gran mayoría de siente intranquila, de acuerdo con la información recabada.

Tanto hombres como mujeres coincidieron en expresar que es inseguro vivir en la ciudad donde residen, de acuerdo con la información dada a conocer en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).

La percepción de inseguridad segunda Encuesta Nacional de Seguridad Publica (ENSU) del INEGI es la sensación que tiene la población de 18 años o mas de vivir con el temor de ser víctima del delito en su ciudad.

A diferencia de las estadísticas de incidencia que registran los crímenes ocurridos, la percepción de inseguridad mide una sensación subjetiva y la forma en que esta afecta la vida diaria de las personas.

Aspectos clave de la medición de la percepción de inseguridad en la ENSU:

Sentimiento de vulnerabilidad : incertidumbre y miedo que genera inquietud y ansiedad en la población.

: y que genera inquietud y ansiedad en la población. Impacto en la vida cotidiana : evalúa el miedo a ser víctima de un delito y lleva a las personas a modificar sus rutinas diarias.

: evalúa el a ser víctima de un delito y lleva a las personas a modificar sus rutinas diarias. Factores contextuales : considera elementos que influyen en esta percepción como atestiguar conductas delictivas o antisociales.

: considera elementos que influyen en esta como atestiguar o antisociales. Atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales: robos o asaltos, vandalismo, ventas consumo de drogas, disparo de armas, pandillerismo y consumo de alcohol en las calles.

Cada tres meses se realiza la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), en donde se plasma la percepción de la ciudadanía en lo que se refiere a la sensación de inseguridad de la ciudadanía en el país, el estado de Tamaulipas y los municipios.