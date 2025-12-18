Lista la nueva secundaria de colonia Las Pirámides

Por fin, después de seis meses y días de iniciada la construcción, ya quedó concluido el edificio que ocupará la Escuela Secundaria General de Nueva Creación del fraccionamiento Las Pirámides.

Lo que se está haciendo en éstos momentos es darle los últimos toques al edificio, afinando detalles, pero lo grueso de la obra, ya se encuentra lista.

De acuerdo con comentarios hechos por encargados de la obra, se estima que para los primeros meses del 2026, empiecen a ocuparlo pues ya se cuenta con 60 alumnos de los distintos grados que están listos para empezar a recibir sus clases en los salones nuevos.

Se tiene ya un director así como docentes, quienes atendieron a los educandos en una casa particular facilitada por la misma constructora y donde seguirán trabajando hasta cuando se cuente con pupitres, pizarrones, escritorios y demás equipamiento.

En una primera etapa, el plantel cuenta con cuatro aulas en un segundo piso, en la parte baja, tienen módulos sanitarios, un salón audiovisual, una bodega, oficina administrativa así como un archivo y la dirección. También cuenta con una área para eventos cívicos.

La fase inicial fue construida por la constructora JAVER, en tanto que la segunda correrá a cargo del gobierno estatal, vía ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa).

Esta última, señalan, que incluirá un primero y segundo nivel con más aulas y talleres.

