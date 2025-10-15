Suspenden clases en Secundaria General 10

Reynosa

  15 / Octubre / 2025
Suspensión de clases por dos días anuncian en la Secundaria General 10 Ana Teresa Luebbert por fumigación y sanitización.

Suspenderán por espacio de dos días las clases en la Escuela Secundaria General 10 Ana Teresa Luebbert de la colonia La Joya, para dar paso a labores de fumigación y sanitización.

De acuerdo con el mensaje enviado a padres y madres de familia de parte de directivos del plantel, serán los días 14 y 15 de octubre cuando no habrá actividad escolar.

Esto es parte de las medidas preventivas para garantizar la salud y seguridad del alumnado.

Durante esos dos días, se impartirán clases a distancia.

La actividad se reanudará a partir del 16 de octubre, según lo anunciado por quienes están al frente de la mencionada secundaria.

Ahí, por cierto, se carece de director y al frente de la institución se encuentra una Sub directora, de la cual no se dio a conocer su nombre, por seguridad, según dijo un mentor el día de ayer.

Se pidió entrevistar a la Sub directora, pero hicieron saber que se encontraba atendiendo una reunión y que no sabían cuanto tiempo iba a durar.

También se pidió que en la Supervisión de Escuelas Secundarias Generales Zona 11, se daría mayor información sobre las labores de sanitización y fumigación de que fue objeto ayer tanto aulas así como patios de la mencionada secundaria.


