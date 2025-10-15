Suspenden clases en Secundaria General 10

Suspenderán por espacio de dos días las clases en la Escuela Secundaria General 10 Ana Teresa Luebbert de la colonia La Joya, para dar paso a labores de fumigación y sanitización .

De acuerdo con el mensaje enviado a padres y madres de familia de parte de directivos del plantel, serán los días 14 y 15 de octubre cuando no habrá actividad escolar.

Esto es parte de las medidas preventivas para garantizar la salud y seguridad del alumnado.

Durante esos dos días, se impartirán clases a distancia.

La actividad se reanudará a partir del 16 de octubre, según lo anunciado por quienes están al frente de la mencionada secundaria.

Ahí, por cierto, se carece de director y al frente de la institución se encuentra una Sub directora, de la cual no se dio a conocer su nombre, por seguridad, según dijo un mentor el día de ayer.

Se pidió entrevistar a la Sub directora, pero hicieron saber que se encontraba atendiendo una reunión y que no sabían cuanto tiempo iba a durar.

También se pidió que en la Supervisión de Escuelas Secundarias Generales Zona 11, se daría mayor información sobre las labores de sanitización y fumigación de que fue objeto ayer tanto aulas así como patios de la mencionada secundaria.



