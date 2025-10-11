Exigen a secundaria rendición de cuentas

Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 10 "Lic. Ana Teresa Luebbert Gutiérrez" se manifestaron el 6 de octubre a las afueras del plantel, alrededor de las 9:00 horas, para denunciar presuntos actos de mala administración y uso indebido de recursos escolares por parte de la mesa directiva. Los inconformes mostraron pancartas en la entrada de la escuela y expresaron su descontento por la falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las cuotas, que según ellos deberían destinarse a mejorar la infraestructura y los servicios educativos.

Entre quienes presentaron evidencias se encuentra Zulema Olmedo, quien se desempeñaba como tesorera de la Asociación de Padres de Familia. Olmedo proporcionó documentos y recibos que, según su testimonio y el de otros padres, muestran gastos que no corresponden al objetivo principal de los recursos escolares. Señaló además que la sustitución de la mesa directiva se realizó sin consenso ni votación de la mayoría de los padres, contraviniendo el reglamento interno del plantel. "Lo hicieron sin considerar la votación de la mayoría y en contra del reglamento. Así se permiten seguir con prácticas que afectan a los alumnos y a toda la comunidad", expresó.

Gastos cuestionados

Entre los recibos y documentos presentados se encuentran los siguientes gastos, que los padres consideran injustificados:

· Viáticos y hospedaje en el Camino Inn & Suites: $2,368 pesos.

en el Camino Inn & Suites: $2,368 pesos. · Comidas mensuales para el consejo técnico docente: hasta $4,000 pesos.

· Camisas para maestros: $2,700 pesos.

· Festejo del Día del Maestro: $22,000 pesos.

"Sabemos que no debemos ni tenemos por qué cubrir esos gastos. El dinero debe ir a lo que verdaderamente necesita la escuela y los alumnos", puntualizó Olmedo.

Los padres también denunciaron que las cuotas, aunque oficialmente anunciadas como "voluntarias", se vuelven obligatorias en la práctica, al condicionarse la atención de ciertos trámites y servicios escolares.

Acercamiento en el CREDE

Ayer, 10 de octubre, el mismo grupo de padres acudió al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) para exponer formalmente los temas que motivaron la manifestación y discutir los señalamientos presentados. Durante la reunión, se abordaron el uso indebido de los recursos, los gastos injustificados, la falta de transparencia en la gestión de la mesa directiva y los problemas de infraestructura.

Sin embargo, los padres no recibieron respuestas satisfactorias: la institución (según los padres de familia) indicó que únicamente podría intervenir en casos de presunto acoso de docentes hacia alumnos, mientras que los otros señalamientos, incluyendo recursos perdidos y mal uso del fondo de padres de familia, no podrían ser atendidos de momento.

Esta situación generó impotencia entre los padres ante la incapacidad del CREDE para brindar solución a los demás problemas que aquejan a la institución.

No obstante, se prevé que en los próximos días podrían sumarse denuncias ante derechos humanos por presunto acoso docente, mientras que la comunidad de padres continúa buscando alternativas para frenar estas irregularidades y asegurar que no queden impunes.



