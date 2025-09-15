Brota inconformidad en las filas panistas

Denuncian "secuestro" del Partido Acción Nacional en Reynosa a manos de un grupo que ha detentado el poder político hacia su interior desde hace varios años y demandan por tanto que de delegación pase a comité ejecutivo local.

Así lo asegura en entrevista con El Mañana de Reynosa el ex regidor por el mismo instituto político, militante y socio activo desde hace 30 años, Miguel Hernández Cedillo, quien despotricó en contra de quienes no han dado la apertura democrática necesaria hacia el interior del blanquiazul.

"Y en ese sentido figurado de secuestro nos referimos a que la delegación la designa un comité directivo estatal y esa delegación tiene un año y medio de tiempo para propiciar las condiciones para convertirlo en un comité ejecutivo municipal, pero no lo han hecho pese a que ya han pasado alrededor de 18 años", agregó.

Desafortunadamente no ha ocurrido así y el partido está convertido en una delegación, cuando que ya debieron convocar a una asamblea para que la militancia acuda a emitir su voto para elegir a quienes deben representarlos

Por qué el comité ejecutivo estatal no devuelve la democracia, se preguntó.

DOS VECES Y NADA

"La actual delegada, Juanita Sánchez , regidora en el cabildo actual, ya ha ocupado en dos ocasiones ese cargo de delegada, pero no ha propiciado las condiciones necesarias para convocar a una asamblea y convertirla delegación en comité ejecutivo local", insistió.