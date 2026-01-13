Gran demanda en el sector de la construcción

El sector de la construcción en Reynosa, inicia el año con una alta demanda de mano de obra, al registrar un déficit aproximado de 600 trabajadores entre albañiles, yeseros, carpinteros, entre otros. Durante el 2025 la construcción tuvo un comportamiento positivo, impulsado principalmente por proyectos habitacionales, entre ellos el programa de viviendas del bienestar, así como la edificación de tiendas de conveniencia.



