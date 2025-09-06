Rehabilita la SEDENA el Distrito de Riego 026

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza la primera etapa de rehabilitación mayor del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.

Trabajadores realizan las labores con maquinaria, revistiendo un tramo del canal Rodhe, por lo que se ha cerrado el paso del agua en el área para realizar los trabajos.

En la zona se colocó un anuncio donde se informa: "La Secretaría de la Defensa Nacional realiza en este lugar la obra militar, Primera Etapa de Rehabilitación Mayor del distrito de Riego 026 en el Estado de Tamaulipas".

En un comunicado con fecha del 17 de julio de este año, autoridades estatales informaron que con el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, se avanza en la modernización del distrito 026 en la zona fronteriza de Tamaulipas.

En el Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, se realiza el revestimiento en la red mayor y secundaria, incluyendo el tramo del canal principal Guillermo Rodhe, entre los kilómetros 128+000 y 134+180.