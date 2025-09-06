Rehabilita la SEDENA el Distrito de Riego 026

Rehabilita la SEDENA el Distrito de Riego 026La Secretaría de la Defensa Nacional realiza trabajos de rehabilitación en el Distrito de Riego 026, impactando positivamente en Tamaulipas.
La Secretaría de la Defensa Nacional realiza la primera etapa de rehabilitación mayor del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan.
Trabajadores realizan las labores con maquinaria, revistiendo un tramo del canal Rodhe, por lo que se ha cerrado el paso del agua en el área para realizar los trabajos.
En la zona se colocó un anuncio donde se informa: "La Secretaría de la Defensa Nacional realiza en este lugar la obra militar, Primera Etapa de Rehabilitación Mayor del distrito de Riego 026 en el Estado de Tamaulipas".
En un comunicado con fecha del 17 de julio de este año, autoridades estatales informaron que con el Programa Nacional de Tecnificación de Riego, se avanza en la modernización del distrito 026 en la zona fronteriza de Tamaulipas.
En el Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, se realiza el revestimiento en la red mayor y secundaria, incluyendo el tramo del canal principal Guillermo Rodhe, entre los kilómetros 128+000 y 134+180.
El pasado mes de enero de este año, se informó que como parte del Plan Nacional Hídrico que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua, el Estado a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y los usuarios del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, que permitirá tecnificar 200 kilómetros de canales con una inversión de más de 4,100 millones de pesos.