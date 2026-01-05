Exhortan a vacunarse contra la Influenza A

Durante la temporada invernal se incrementan los casos del virus de la influenza A H3N2, que es un subtipo estacional de la influenza que circula globalmente.

¿Qué medidas se recomiendan ante el virus de la influenza A H3N2?

De acuerdo a la Secretaría de Salud en Tamaulipas, en México el riesgo es de bajo a moderado, pero se exhorta a la población a fortalecer su esquema de vacunación sobre todo en los grupos más vulnerables.

Ante la cercanía de Estados Unidos, la temporada invernal y la movilidad por las vacaciones, aumenta la probabilidad de este tipo de patógenos.

Actualmente se realiza la campaña nacional de vacunación que inició desde el pasado mes de octubre y que concluirá en abril de este año para que acudan niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, a vacunarse contra influenza, neumococo y Covid-19.

Detalles sobre la campaña nacional de vacunación

Las autoridades de salud estatal recomiendan el uso de cubrebocas en aglomeraciones, higiene de manos y la vacunación para reducir complicaciones.

Desde agosto del año pasado, se observa un incremento rápido de la actividad de la influenza estacional a nivel global, por lo que es importante mantener las medidas de prevención, sobre todo en los grupos vulnerables, sobre todo ante los cambios bruscos en la temperatura.