Pausan entrega de apoyos alimenticios esta semana

La delegada de la dependencia estatal SEBIEN, Lizbeth Zamudio, informó que las entregas de apoyos alimenticios se detendrán durante esta semana tras la conclusión de la tercera etapa de distribución, que finalizó el pasado viernes en la colonia Praderas de Oriente.

Durante la entrevista, Zamudio detalló que, en esta pausa, no se recibirían camiones de apoyo ni se realizarán nuevas entregas, lo que permitirá al personal organizar la documentación pendiente y planificar la siguiente fase. Señaló que la cuarta etapa de distribución se estima que inicie el lunes 8 de septiembre, enfocándose principalmente en las colonias del sur del municipio, comenzando con Villas de la Joya y Villas de Matos, así como sus zonas aledañas.

La delegada explicó que, en la reunión con el equipo de trabajo, se revisaron los procesos y se aclararon dudas sobre beneficiarios y coordinación interna. "Hicimos un break de esta semana para acomodar papelería pendiente y preparar la agenda de entregas. A partir del lunes iniciamos con la cuarta etapa", indicó.