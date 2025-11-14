Estudiante de Tamaulipas concluye estancia en la NASA y gana premio 

Estudiante de Tamaulipas concluye estancia en la NASA y gana premioSebastián y su equipo obtuvo el tercer lugar con un proyecto que integró inteligencia artificial y holotransportación con destino a Marte.
Sebastián concluyó su estancia en el programa International Air and Space Program (IASP) 2025, en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, y lo cerró con éxito, pues, junto a su equipo, obtuvo un premio por el proyecto que presentaron y que integró inteligencia artificial y holotransportación con destino a Marte.
Durante esta semana, Sebastián Moreno García estuvo en las instalaciones de la NASA donde cumplió un sueño y puso en práctica sus conocimientos adquiridos al cursar la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales área Manufactura en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.
Durante el programa, desarrolló, junto a su equipo, un proyecto que integró inteligencia artificial y holotransportación con destino a Marte. Así, en colaboración con estudiantes de Ecuador, Querétaro y Guadalajara, pertenecientes a instituciones como UNAM Juriquilla, Anáhuac Querétaro, Tec de Monterrey GDL, UNAQ Querétaro y EPN Ecuador, obtuvo el tercer lugar entre 12 equipos internacionales.
Luego de su estancia y de recibir el premio, Sebastián compartió de motivación para sus compañeros en la universidad y para el público en general: “No tengas miedo a fallar, los prototipos también hacen historia.”
El IASP es organizado por AEXA Aerospace y realizado en las instalaciones de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Houston, Texas.