Se visten de rosa en lucha contra el cáncer

Con una serie de actividades, entre ellas una concentración de alumnos y una exposición de cartelones, en la Escuela Secundaria Técnica 83 conmemoraron el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

"Esto lo hacemos como una forma de concientizar a los jóvenes estudiantes sobre la necesidad de que vayan desde ahorita dándole la importancia que reviste el tema así como las medidas de prevención, que a través de ellos llegue el tema hasta las casas y se sensibilice al mayor número posible de personas", dijo Marco Aurelio Alejandro Ríos, director del plantel.

Enfundados muchos en playera en color rosa y otros, portando moños también en color rosa, se concentraron en las canchas de la escuela para participar en los actos alusivos al 19 de octubre, día en que mundialmente se conmemora la lucha contra el cáncer de mama.

Un grupo de porristas, también destacaron por su actuación.

Presentes estuvieron ahí docentes así como el propio director Alejandro Ríos.

Una exposición de cartelones con frases relacionadas con la memorable fecha, se instaló en uno de los salones.

LA EXPOSICiÓN

En uno de los salones de clase, se montó una exposición de cartelones elaborados por los propios estudiantes, en los que se leían frases relacionadas con la memorable fecha, como Tócate para que no Te Toque, Explórate, Cuídate, Amate, Hoy 19 de octubre todos somos rosas, Día Mundial del Cáncer de Mama, entre otras más.

Incluso, algunos se dedicaron a pintar imágenes también relativas a la mencionada fecha en una de las bardas del plantel.



