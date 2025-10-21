Se registra candidato único para dirigir a la Coparmex

Heberardo González Garza recibió la constancia que lo acredita como único candidato registrado a la presidencia de Coparmex Reynosa para el periodo 2026, con lo cual tiene asegurada su reelección al frente de este organismo empresarial.

Representantes del Comité Electoral del Centro Empresarial de Reynosa le entregaron el documento correspondiente.

"Con gran alegría les comparto que hace unos momentos fui citado por el Comité Electoral del Centro Empresarial de Reynosa-Tamaulipas para recibir la constancia como único candidato registrado a la presidencia de COPARMEX Reynosa para el periodo 2026", comentó.

"Me llena de entusiasmo iniciar este proceso que representa una oportunidad para reafirmar los principios y valores que distinguen a nuestro Centro Empresarial y que dan sentido a nuestra labor cotidiana", dijo en su primer mensaje, después de haber recibido la constancia que lo acredita como candidato único a la presidencia de Coparmex, lo que garantiza su reelección para el nuevo periodo.

Como se esperaba, el dirigente del Centro Empresarial de Reynosa de la referida confederación, se comprometió a redoblar esfuerzos.

Ante los integrantes del Comité electoral y ademas miembros del organismo empresarial, reiteró:

"Seguiremos trabajando con compromiso, unidad y visión, para que Coparmex Reynosa continúe siendo una voz firme, propositiva y transformadora en favor de las empresas, los trabajadores y nuestra comunidad", subrayó el dirigente González Garza.



