Se dispara precio del chile serrano y limón sin semilla





Entre los productos que se mantienen en niveles más elevados, está el chile serrano alcanza los 78 pesos con 50 pesos por kilo, seguido por el limón sin semilla a 56 pesos y el tomate bola con un costo de 39 pesos con 40 centavos.

En el caso del huevo se mantiene entre los 89 y 106 pesos, lo que ya no es novedad, ya que lleva meses en la misma situación.

Entre los más económicos, destaca el aguacate, con un precio de 28 pesos con 80 centavos por kilo, lo que lo convierte en una opción accesible para los consumidores, ya que anteriormente el costo ha llegado a los 50, 70 y hasta en más de 100 pesos.

También se encuentran en la lista de precios bajos la cebolla blanca a 19 pesos con 80 centavos, así como la cebolla amarilla y el tomate a 23 pesos.

El jalapeño refleja un precio de 31 pesos, mientras que el limón con semilla registra 24 pesos.

El aguacate, se ha convertido en uno de los ingredientes más atractivos por su bajo costo en comparación con meses anteriores.



