Se engañan, no a la enfermedad

"Es decir si en mi familia mi mamá tiene diabetes por lo general, ya hay un hijo o un familiar que tiene diabetes y no está diagnosticado", dijo.

NOS ENGAÑAMOS

Explicó que el objetivo epidemiológicamente, es que se pueda diagnosticar a toda la población flotante que tiene la enfermedad y no lo sabe.

"No aceptamos que amanecimos con la glucosa alta, pero lo relacionamos que es por una comida excesiva que tuvimos anterior, engañamos los laboratorios, decimos no como tres días, me hago el nivel de azúcar, me sale bajo y ya me engaño psicológicamente", recalcó.

NO OPORTUNO

Detalló que el diagnóstico de la diabetes no se está haciendo oportunamente, ya que cuando se diagnóstica, ya tiene 10 años con un problema metabólico, 10 años de prediabetes, por lo que comenzó 10 años atrás.

"Nos estamos esperando a que la glucosa ya salga muy alta, la prediabetes puede ser asintomática, a veces decimos no tengo sed, no me levanto en la noche al baño, me corto y cicatrizo, no tengo diabetes, pero cuando ya están esos síntomas, es porque la diabetes ya está muy avanzada", recalcó.

La Licenciada en Nutrición, señaló que hay que hacerse los exámenes para detectar la diabetes, por lo que es importante no engañarse.