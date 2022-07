Triplica Ayuntamiento la ´cuota´ a ambulantes

Sabemos que hay temas de aumento pero no hubo ni siquiera un diálogo previo, por eso llegamos a la conclusión de que lo mejor es no pagar". Héctor Regalado, Ambulantes

El pago exigido es de 97 pesos al día, es decir de casi tres mil pesos al mes (2 mil 910), en contraste a los 33 pesos que se entregaban hasta el 30 de junio, con una suma mensual anterior de 990 pesos.

Se trata de cientos de vendedores de aguas frescas, frutas, elotes, antojitos, papas, tortas, ropa, artículos decorativos, accesorios y otros, quienes resultan afectados con la medida.

El aumento que llegó de manera abrupta, los ha obligado a trabajar en protesta, con la convicción de que no pagarán y que solicitaran apoyo ante cualquier decomiso de mercancía.

Héctor Regalado Juárez, de la organización de comerciantes pequeños y ambulantes de esta frontera explicó:

"Es algo que no es correcto y que no pensamos apoyar, hay compañeros que tienen puestos muy pequeños y que no tienen para pagar, sabemos que en cada administración hay temas de aumento pero en esta ocasión no hubo ni siquiera un diálogo previo, por eso llegamos a la conclusión de que lo mejor es no pagar, estamos en protesta, en huelga hasta que no se normalice o encontremos una negociación".