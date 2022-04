Se disparan hasta un 500% costos para importar autos

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados explicó que se afecta a la clase trabajadora que no alcanza a comprar un automóvil de agencia.

"Para que no vuelvan a caer en esa situación de llenar al país de vehículos ilegales, necesitamos revisar el decreto que tenemos, bajar esos costos y bajar as regulaciones para poderle dar un buen servicio a la población", dijo.

Los importadores importan entre bajas ya altas, alrededor de 45 a 50 autos diarios, no se han tenido alta demanda por el incremento en los costos.

"El gobierno no ha entendido, pero seguiremos en la lucha, que nos quiten regulaciones, restricciones que so indebida, estamos en un estándar, que no nos sube ni nos baja mucho", recalcó.

El dirigente de los importadores explicó que en este año se va caminando despacio, con 20 a 25 automóviles importados.