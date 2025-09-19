Se convierte gran bache en un ´dolor de cabeza´

Un enorme bache que se ubica justo en el cruce de la calle Miguel Negrete Sur y Boulevard Margarita, Maza de Juárez, en la colonia Benito Juárez, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los automovilistas que por ahí transitan.

Refieren que, debido al constante flujo de vehículos en la zona, la cual se encuentra rodeada de establecimientos dedicados a la venta de comida rápida, es habitual que al pasar por el lugar sea complicado esquivarlo.

"Cada vez se hace más grande el hoyo, y es un problema, porque a veces hay carros atravesados en las pizzas y no podemos esquivarlo", detalló Rodolfo Pacheco Ruiz, un conductor afectado.

Pide a las autoridades considerar la reparación del hoyo en el pavimento entre las obras que te tienen programadas para la zona, esto a fin de evitar que ocurra algún accidente.




