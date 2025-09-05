Se aferra la ´canícula´ a quedarse en ciudad

Pese a que ya es temporada de que se registre al menos un ligero descenso en la temperatura, al parecer la canícula no se ha ido, ya que sigue el calor intenso en Reynosa.

La condición extrema en el clima pone en grave riesgo la salud de las personas, sobre todo de los niños y adultos mayores, a quienes es necesario cuidar al máximo.

Este jueves, se informó que se registraron temperaturas de 46 grados de sensación térmica en esta frontera, incluso el termómetro de los automóviles registró hasta 50 grados centígrados de sensación térmica.

El clima intenso seguirá lo que resta de esta semana, ya que hoy viernes se espera una máxima de 39 grados centígrados, con sensación térmica mayor, así como el sábado máxima de 38 grados centígrados y el domingo máxima de 33 grados.

Las autoridades de salud llaman a la comunidad a prevenir golpes de calor y deshidratación, evitando la exposición al sol entre las 10:00 y 16:00 horas, así como invitan a usar gorra o sombrero y ropa fresca, de colores claros y manga larga y aplicar protector solar varias veces al día, especialmente en cara, brazos y manos.



