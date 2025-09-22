Ahora es una lucha por el poder, acusa exregidor

Se acabaron las identidades partidistas, las ideologías ya no existen, ahora lo que prevalece en política es una lucha del poder por el poder para beneficiarse sus familias y sus amigos, aseguró el Ing. Alfredo Juárez Maldonado, presidente del Club de Leones Reynosa.

La gente que le entendía sabía, que estaba por una ideología o por llegar a los cargos para servir yo creo que eso ya se acabó, ya terminó, expresó el ex regidor.

Aquí ahorita estamos en una lucha del poder por el poder únicamente para llegar a los puestos con el fin de beneficiarse, de beneficiarse los políticos, beneficiar a los amigos y beneficiar a su familia, añadió Juárez Maldonado.

Yo creo -enfatizó- que la nueva cultura política debe de reencausarse y para servir a los que menos tienen, a los más desprotegidos, que son los más olvidados, a quienes debemos servir.

Eso es lo que debemos retomar, porque las ideologías partidistas ya no operan, remarcó presidente del Club de Leones Reynosa.

Ya vemos ahorita a los de aquí, al alcalde Makito y a Maki desligándose del partido Morena, y a los de Morena desligándose del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diciendo aquellos que ya no son del partido Morena, indicó Juárez Maldonado.

Lo fueron en su momento, del partido Morena, cuando les convino, pero ahora ya no lo son, expresó.

Las declaraciones de Juárez Maldonado se dieron en respuesta a como operan los partidos políticos a la fecha, olvidándose en su mayoría de los principios ideológicos básicos y sus estatutos, por convenir así a intereses personales o de grupo.

ORIGEN

En su origen la política se creó para servir a los que menos tienen, eso es lo que debemos hacer, lo que debeos retomar porque las ideologías partidistas ya no operan, agregó el presidente del Club de Leones Reynosa.

El término política proviene de la palabra griega polis, que significa Ciudad-Estado.

Este concepto engloba todo lo relativo a la actividad social y organizativa en un entorno urbano o estatal, basada en el diálogo, conciso, acuerdo, desarrollo y debate de ideas e intereses.



