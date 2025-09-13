Jubilados exentos del pago de los impuestos

En Reynosa, así como en el resto del país, los jubilados del IMSS y del ISSSTE deben conocer cuándo están obligados a pagar impuestos sobre sus pensiones. Según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las pensiones están exentas de ISR hasta un monto equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias. Para 2025, esto representa aproximadamente 49,995 pesos mensuales.

Los pensionados que reciben menos de este monto no están obligados a pagar impuestos. Sin embargo, aquellos cuyos ingresos exceden este límite, ya sea por recibir una pensión elevada o por percibir ingresos adicionales como arrendamientos, honorarios, actividades empresariales o inversiones, deben declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en su caso, pagar impuestos.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece además que los jubilados deben presentar declaración anual si:

- Sus ingresos anuales superan los 400,000 pesos.

- Perciben dos o más pensiones.

- Obtienen ingresos adicionales distintos a la pensión.

No cumplir con esta obligación puede generar sanciones. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las multas por omitir la declaración varían entre 1,810 y 44,790 pesos, según el tipo de incumplimiento.