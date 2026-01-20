Desmiente el SAT bloqueos de cuentas bancarias por adeudos

El Servicio de Administración Tributaria desmintió versiones sobre una supuesta medida extraordinaria para congelar de manera masiva cuentas bancarias durante las primeras semanas del año.

Acciones de la autoridad sobre cuentas bancarias

La autoridad fiscal precisó que es totalmente falso que el SAT cuente con alguna atribución extraordinaria para llevar a cabo bloqueos masivos de cuentas bancarias a personas con presuntos adeudos fiscales.

El organismo aclaró que no existe un incremento en las fiscalizaciones durante el mes de enero ni acciones arbitrarias como se ha señalado en algunas publicaciones. Asimismo, subrayó que no se realizan bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios por supuestos incumplimientos fiscales o por irregularidades en movimientos bancarios.

Detalles confirmados por el SAT

El SAT reiteró que cualquier procedimiento de revisión o fiscalización se apega estrictamente al marco legal vigente y se desarrolla conforme a los actos procesales establecidos. La dependencia federal hizo un llamado a la población a informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de información falsa que genere confusión o incertidumbre como ha estado pasando en este inicio de año.