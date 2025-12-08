Desmiente congelamiento masivo de cuentas bancarias

Ante los rumores en redes sociales de la existencia de un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias y la realización de visitas domiciliarias generalizadas, el Servicio de Administración Tributaria descarta este tipo de acciones entre los contribuyentes.

La autoridad federal, aclara que no existe ningún mecanismo masivo para el bloqueo de cuentas bancarias, ni mucho menos un calendario de visitas a los domicilios de los contribuyentes, como se había señalado en los últimos días.

El SAT reiteró que cualquier procedimiento de revisión o fiscalización se lleva a cabo conforme a la normatividad vigente y de manera individualizada.

Asimismo, la dependencia federal reiteró su compromiso con la reducción de la evasión fiscal, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la cultura contributiva.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a informarse y evitar compartir rumores que generen desinformación y alarma entre la población.

La dependencia federal cuenta con atención en sus oficinas, en Reynosa, en la colonia Rodriguez, en el bulevar Morelos, ante cualquier situación que se presente por parte de los contribuyentes, por lo que se pide constatar la información antes de caer en rumores.