Descartan espionaje en la Reforma Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria aclara que la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, en materia de plataformas digitales, no tiene fines de espionaje ni de vigilancia a los usuarios, como se ha señalado.

Recalcó que es totalmente falso que este cambio al marco jurídico fiscal, aprobado en la Cámara de Diputados, tenga fines de espionaje digital o se trate de una "ley espía" para vigilar a los usuarios de plataformas que ofrecen servicios digitales.

¿Qué establece la reforma?

Informó que la reforma establece en el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en línea y en tiempo real, únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que obre en sus sistemas o registros.

Esta modificación está enfocada solamente en la información fiscal de las plataformas, en materia de IVA, con el objeto de hacer más eficiente la recaudación en este sector y combatir la evasión de impuestos.

¿Cuál es la posición del SAT sobre la privacidad?

La dependencia federal destacó que en ningún momento se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas.