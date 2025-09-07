Descartan nuevos casos de sarampión

Hasta el momento se mantiene sin movimiento el número de casos confirmados de sarampión en Tamaulipas, informan autoridades de la Secretaría de Salud estatal.

"Los casos están concentrados principalmente en municipios como Casas, Soto La Marina, González, San Carlos y Aldama y es menester señalar que los pacientes afectados son en su mayoría niños, niñas y adolescentes no vacunados", dijo Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en la entidad.

Esto último evidencia la importancia de reforzar la cobertura de inmunización y es bueno señalar que tres de los casos corresponden a hermanos de comunidades menonitas del municipio de Casas, con antecedente epidemiológico de viaje a Chihuahua.

La autoridad estatal precisó que, gracias al tiempo transcurrido desde el inicio del último caso, se rompió la cadena de transmisión, lo que constituye un factor positivo en el control del brote.

No obstante, por indicaciones del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, se ha desplegado un operativo de vacunación intensiva en comunidades y centros de Salud con el objetivo de cerrar brechas y proteger a la población susceptible, evitando así la propagación de nuevos contagios.