Piden instalar sanitarios en bancos de Bienestar

Por lo menos dos sanitarios, uno para hombres y el otro para mujeres, deberían de tener los bancos Bienestar que operan en Reynosa.

Algunos de los cientos de personas que acuden a cobrar sus pensiones Bienestar o bien a solicitar información, consideraron que ambas sucursales, una instalada en la colonia Miguel Hidalgo y la otra en el ejido La Retama, debieran contar con ese tipo de servicios.

Ambos sitios cuentan con espacio suficiente para construir un módulo con dos sanitarios, dijo Elisa Linares, una adulta mayor que acude cada mes a cobrar su apoyo federal.

Hay personas que por enfermedades que padecen, tienen necesidad de ir al baño y al no haberlo ahí, tienen que salirse de la fila para trasladarse a una tienda de conveniencia cercana para pedir de favor les faciliten el sanitario.

Hace algunos meses, se contrataron dos sanitarios móviles, pero únicamente estuvieron en el estacionamiento de Banco Bienestar Hidalgo un par de días y los retiraron.

Sin embargo, lo que hace falta es que se construyan por lo menos dos o tres sitios como los señalados por ser servicios muy indispensables y más ahí a donde acuden muchas personas de la tercera edad.