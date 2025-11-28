Ganan tercer lugar en el certamen Samsung Solve

El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 71 sigue destacando a nivel nacional luego de que dos estudiantes obtuvieron el tercer lugar del concurso Samsung Solve for Tomorrow 2025 con el proyecto Radar Sens, una propuesta que busca aportar soluciones innovadoras a problemáticas comunitarias.

Previamente fueron seleccionados como finalistas en el Top 5, Mauro Ernesto García Ramírez, de Administración de Recursos Humanos, y Hakzel Isaac De La Luz Cruz, del quinto B de Electrónica.

Este 25 de noviembre participaron en la Ceremonia de Premiación en la Ciudad de México, donde se llevaron el tercer lugar.

Los jóvenes asistieron acompañados por su asesora, la maestra Martha Alicia Delgado Rosales, quien los ha apoyado en el proyecto.

¿Qué es Samsung Solve for Tomorrow?

Solve for Tomorrow es un programa impulsado por Samsung Electronics que promueve el desarrollo de iniciativas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en instituciones públicas de nivel secundaria y medio superior en México. El objetivo es que docentes y estudiantes sumen esfuerzos para generar conocimiento y soluciones aplicadas a necesidades reales de su entorno.

¿Cómo se prepararon los estudiantes para el concurso?

Como parte de su preparación, los finalistas recibieron talleres de comunicación asertiva, propuesta de valor, habilidades y presencia escénica, además de mentoría personalizada dirigida por especialistas de la empresa.

El proyecto RADAR SENS:

Consiste en un dispositivo innovador de asistencia para personas con discapacidad visual, que utiliza percepción háptica e inteligencia artificial para mejorar su movilidad y autonomía.

Son Dispositivos de Percepción Háptica Asistidos por Inteligencia Artificial, fue reconocido por su potencial tecnológico y su aportación en áreas de impacto económico y social.