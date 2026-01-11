Recomiendan a ciudadanos abrigarse bien por intenso frío

Emite recomendaciones en Salud Bienestar Distrito Reynosa ante las bajas temperaturas que se pronostican para la próxima semana, entre las que destacan abrigarse bien si la gente tiene que salir de sus domicilios.

"Para no contraer enfermedades gripales u otras más serias que pongan en riesgo su salud, los ciudadanos deberán protegerse adecuadamente del frío y de ser posible, acudir a las unidades de Salud que operan en esta ciudad, para solicitar la vacuna contra Influenza, Covid y Neumococo". dijo Iliana Villarreal Cantú, directora de la dependencia estatal con sede en la localidad.

Otra de los consejos que se dan es que la población debe consumir en épocas como el invierno, cítricos, ya sean naranjas, mandarinas, toronjas y otros más, para fortalecer el sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitamina C.

Pues además este tipo de fruta ayuda a prevenir resfriados y gripes comunes de la temporada y también aportan fibra, antioxidantes, ácido fólico así como minerales que benefician la salud en general, la digestión y la resistencia a infecciones de tipo respiratorio.

Para los pequeñitos y personas con enfermedades crónico degenerativas y adultos mayores, si es muy severo el frío, lo preferible es no exponerlos a las bajas temperaturas pues podrían contraer enfermedades como las ya mencionadas, puntualizó Villarreal Cantú.