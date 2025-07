Apoyan a personas con alguna adicción

E l Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Reynosa reafirmó su compromiso de brindar atención en salud mental y adicciones sin restricciones de edad ni afiliación médica, como parte de su labor permanente para alcanzar la mayor cantidad posible de personas en situación de vulnerabilidad emocional o con consumo problemático de sustancias.

Cinthya Colín, representante del CIJ, explicó que, aunque el nombre de la institución puede llevar a pensar que está enfocada únicamente en adolescentes, el centro está abierto a cualquier persona que lo necesite, desde niños a partir de los 8 o 9 años, hasta adultos mayores.

“El nombre puede confundir, pero nosotros atendemos a personas de cualquier edad. Aquí todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando necesite ese tipo de atención”, señaló.

Esto a raíz de confusiones que se han generado por los ciudadanos sobre si pueden acudir o no por su edad; además, el centro de intervención juvenil realiza actividades con estudiantes de forma frecuente, ya que trabaja también desde la prevención.

Subrayó que no se requiere estar afiliado a ninguna institución de salud pública o privada, como el IMSS o ISSSTE, para acceder a los servicios. “Nosotros no ponemos trabas ni nada por el estilo. No importa si tienen o no derechohabiencia”, agregó.

El CIJ en Reynosa ofrece servicios de orientación psicológica, consulta individual, terapia familiar, intervención en crisis, seguimiento terapéutico y canalización a otras instituciones en caso necesario; también implementa actividades preventivas en escuelas, empresas y colonias con alto índice de riesgo.

Cinthya Colín destacó que el enfoque del centro no es sólo atender a quienes ya presentan un consumo de sustancias, sino también intervenir de forma temprana en casos de ansiedad, depresión o conflictos emocionales, incluso si no hay presencia de adicciones.