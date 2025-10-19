Llevan a escuelas temas de prevención de cáncer

Pláticas bajo el tema Cómo Prevenir el Cáncer de Mama, se impartirán en instituciones educativas de nivel medio y superior de Reynosa por parte de funcionarios de Salud Bienestar Distrito IV.

"Todo el mes están agendadas pláticas en ese sentido, por lo que iremos a la Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte, a la Universidad Tamauli8peca, al CETiS 44, entre otros lugares más", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar.

El objetivo es de que el estudiantado de escuelas de ese nivel reciban información y orientación sobre las medidas de prevención que deben adoptar para evitar contraer el cáncer de mama o cérvico uterino.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer que provoca mayor mortalidad entre las mujeres, desafortunadamente cada vea se presenta con más frecuencia.

ESTIMACIONES

Según funcionarios del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), estimaciones hechas a nivel mundial indican que una de cada trece mujeres se ve afectada a lo largo de su vida por dicha enfermedad.

Hay diversos factores de riesgo que pueden propiciar la aparición de la enfermedad, por lo que es recomendable llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, uva y papaya.

Es importante disminuir el consumo de azúcares y grasas. Se sugiere practicar ejercicio al menos 30 minutos al día, mantener un peso adecuado, evitar el consumo de cigarro y alcohol, recurrir a la auto exploración mamaria una vez al mes a partir de los 20 años.