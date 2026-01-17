Impulsan la salud de perros y gatos

Con el objetivo de fortalecer la salud de perros y gatos, el Centro Antirrábico de Reynosa trabaja de manera coordinada con agrupaciones que rescatan mascotas abandonadas, mediante jornadas gratuitas de vacunación y atención preventiva.

¿Qué acciones realiza el Centro Antirrábico en Reynosa?

Maricruz Prado Espinoza, coordinadora del Centro Antirrábico local, comentó que estas acciones se realizan en conjunto con agrupaciones y ciudadanos independientes interesados en apoyar la protección animal, destacando que se busca evitar enfermedades como la rabia y otros padecimientos que pueden transmitirse de los animales a los humanos.

Durante las jornadas se ofrece vacunación antirrábica, desparasitación y aplicación contra pulgas y garrapatas, además de orientación a los propietarios sobre el cuidado de sus mascotas. Señaló que, además de aplicar las vacunas, se brinda información y resuelve dudas de la ciudadanía, con el fin de generar mayor conciencia sobre la salud animal.

"Con mucho gusto participo con todas las que nos inviten, aunque no sean agrupación, sean independientes, con lo que sean, para apoyarlos, damos un consejo, una plática y se van con algo de conocimiento", dijo.

Detalles sobre las jornadas de vacunación en la comunidad

Invitó a la ciudadanía para sumarse a estas acciones, ya sea solicitando brigadas en sus colonias, calles o plazas públicas, especialmente en casos donde los dueños no pueden trasladar a sus mascotas, ya que el Centro Antirrábico puede acudir directamente a los domicilios y aprovechar la visita para vacunar a más animales de la zona.

"Que digan, bueno, yo tengo tres vecinos que tienen cinco, tienen cuatro, tienen tres perros, invítenos ahí a su calle o a una plaza, si rescatan, aunque no rescaten, pero podemos ir, nos agendamos con un día, con un horario y hacemos un barrido ahí en su colonia, media colonia, una cuadra, mucha gente tiene mascotas grandes y no puede trasladarlos por cuestiones de vehículo, entonces, nosotros podemos ir a sus domicilios", expresó.

Impacto de la vacunación en la salud de mascotas

Recientemente se acudió con vacunación, desparasitación y aplicación contra pulgas y garrapatas, en la colonia Villa Florida, en apoyo a la agrupación Mascotas Extraviadas de Todo Reynosa, donde el colectivo puso en adopción mascotas, incluso estarán este sábado en el mismo sector.