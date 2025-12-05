Alza salarial queda corta ante aumento de precios

El incremento al salario mínimo que se aplicará a partir del 1 de enero en la frontera norte, resulta insuficiente frente al alza anticipada de precios y al costo real de la vida en esta región.

¿Qué opinan los trabajadores sobre el aumento salarial?

Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización de la FTR y dirigente del Sindicato de la Construcción, comentó que el aumento es de 20 pesos con 99 centavos diarios y no representa una mejora significativa para los trabajadores, ya que antes de que entre en vigor el 1 de enero de 2026, ya se ha reflejado un incremento generalizado de precios, principalmente en productos de consumo básico propios de la temporada decembrina, como masa, hojas para tamales, uvas, transporte y tortillas.

Explicó que en Reynosa y la frontera norte el salario mínimo pasará a 440 pesos con 87 centavos diarios, cifra que deberá respetarse obligatoriamente en todos los sectores, incluidos maquila, comercio, construcción y servicios, aun cuando los empleados no se encuentren sindicalizados.

Detalles del nuevo salario mínimo en la frontera norte

Advirtió que existen sanciones severas para los patrones que paguen menos del mínimo establecido. "La diferencia aquí en Reynosa y ahora sí que toda la frontera, fueron 20 pesos con 99 centavos, ni siquiera los 21 diarios, ese fue nuestro incremento ¿para qué nos alcanza? dos peseras, siempre y cuando no se pasen de la tarifa, no nos alcanza para un kilo de tortillas y luego habrá alguien que me dice es que la tortilla en otra parte está muy barata, sí tengo que ir hasta los grandes centros comerciales, que por supuesto que la dan un poco más barata, y tengo que irme hasta donde está la tienda grande, que está en la carretera para poder ahorrarme 2 pesos a lo mejor ya me salió más caro el caldo que las albóndigas, entonces yo creo que no es como para echar las campanas al vuelo", dijo.

Impacto del incremento en el costo de vida en Reynosa

Portillo Martínez señaló que la Confederación de Trabajadores había solicitado un incremento más cercano al 30 por ciento para intentar recuperar la capacidad de compra, sin embargo, el aumento autorizado no alcanzó ni el 10 por ciento en términos reales.

REALIZAN DIÁLOGO CON EMPRESAS

? Finalmente, afirmó que ya se encuentran en diálogo con diversas empresas para buscar incrementos adicionales al salario mínimo, confiando en que estos puedan aplicarse antes de que concluya el año o, en su caso, a inicios de 2026.

? "Estamos ya platicando con algunas empresas, nunca lo hacen a partir del primero de enero, hay muy pocas, sí las hay, que no quieren que se les vaya a acumular luego tener que hacer un retroactivo, ya cuando empecemos a negociarlos -los contratos colectivos- para mandarle la petición y no a Santa Claus, al empresario y esperamos que sí nos vaya bien y que cuando mucho se tarde, nos lo traigan los Reyes Magos, pero que ya se haga visible", dijo.

? A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios a nivel general.

? Para la Zona Libre de la Frontera Norte con un ajuste que será de 5%, para ubicarse en 440.87 pesos diarios.