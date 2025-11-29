Mantiene la Iglesia una planta sacerdotal sólida

Actualmente las 70 parroquias que conforman la Diócesis de Matamoros-Reynosa se encuentran cubiertas por sacerdotes, situación que garantiza atención espiritual, celebración de sacramentos y acompañamiento pastoral para miles de familias en la región norte de Tamaulipas.

Tras la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, con los que la estructura eclesial alcanza un total de 147 presbíteros en servicio activo. El obispo, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, comentó que se fortalece el trabajo evangelizador y mantiene una planta sacerdotal sólida, capaz de responder a las necesidades de los feligreses.

¿Cuál es la situación actual de la Diócesis?

Incluso, con el número actual, se contempla el envío de un sacerdote voluntario a apoyar de forma temporal a otra diócesis que carece de párrocos. "Gracias a Dios se está trabajando muy bien, la pastoral vocacional ha hecho muchos eventos aquí en Reynosa, en Matamoros, se está insistiendo mucho en pedirle a Dios que nos conceda las vocaciones, porque esto es cosa de Dios, es Dios el que llama, es Dios el que puede enviar a sacerdotes y por eso le pedimos, pero él también nos pide que le trabajemos y por eso es que estamos haciendo toda una campaña vocacional para que los jóvenes al menos puedan conocer algo de la vocación sacerdotal y discernir si es su llamado", dijo.

¿Qué implica el envío de un sacerdote a otra diócesis?

La diócesis está integrada por 8 ciudades, distribuidos en 3 zonas pastorales: Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso, esta última incluyendo a San Fernando. Lira Rugarcia reconoció que con 147 sacerdotes la diócesis se encuentra en condiciones estables y con capacidad de atención, aunque señaló que un mayor número permitiría ampliar el servicio a comunidades más apartadas. "Gracias a Dios sí tenemos cubiertas todas las parroquias, es más ahorita nos vamos a dar el lujo, por así decirlo de enviar a un sacerdote a apoyar a otra diócesis, que el señor obispo si tiene necesidad porque tiene dos parroquias sin párroco y le vamos a enviar a un sacerdote que se ofreció de voluntario por un año", expresó.

Gracias a Dios sí tenemos cubiertas todas las parroquias, es más ahorita nos vamos a dar el lujo, por así decirlo de enviar a un sacerdote a apoyar a otra diócesis".