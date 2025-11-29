Mantiene la Iglesia una planta sacerdotal sólida

Mantiene la Iglesia una planta sacerdotal sólidaTras la ordenación de cuatro nuevos presbíteros, la estructura eclesial alcanza un total de 147 en servicio activo, señala el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcia
Actualmente las 70 parroquias que conforman la Diócesis de Matamoros-Reynosa se encuentran cubiertas por sacerdotes, situación que garantiza atención espiritual, celebración de sacramentos y acompañamiento pastoral para miles de familias en la región norte de Tamaulipas.
Tras la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, con los que la estructura eclesial alcanza un total de 147 presbíteros en servicio activo. El obispo, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, comentó que se fortalece el trabajo evangelizador y mantiene una planta sacerdotal sólida, capaz de responder a las necesidades de los feligreses.
¿Cuál es la situación actual de la Diócesis?
Incluso, con el número actual, se contempla el envío de un sacerdote voluntario a apoyar de forma temporal a otra diócesis que carece de párrocos. "Gracias a Dios se está trabajando muy bien, la pastoral vocacional ha hecho muchos eventos aquí en Reynosa, en Matamoros, se está insistiendo mucho en pedirle a Dios que nos conceda las vocaciones, porque esto es cosa de Dios, es Dios el que llama, es Dios el que puede enviar a sacerdotes y por eso le pedimos, pero él también nos pide que le trabajemos y por eso es que estamos haciendo toda una campaña vocacional para que los jóvenes al menos puedan conocer algo de la vocación sacerdotal y discernir si es su llamado", dijo.
¿Qué implica el envío de un sacerdote a otra diócesis?
La diócesis está integrada por 8 ciudades, distribuidos en 3 zonas pastorales: Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso, esta última incluyendo a San Fernando. Lira Rugarcia reconoció que con 147 sacerdotes la diócesis se encuentra en condiciones estables y con capacidad de atención, aunque señaló que un mayor número permitiría ampliar el servicio a comunidades más apartadas. "Gracias a Dios sí tenemos cubiertas todas las parroquias, es más ahorita nos vamos a dar el lujo, por así decirlo de enviar a un sacerdote a apoyar a otra diócesis, que el señor obispo si tiene necesidad porque tiene dos parroquias sin párroco y le vamos a enviar a un sacerdote que se ofreció de voluntario por un año", expresó.
