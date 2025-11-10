Enriquecerán contenidos de plataforma SaberesMX

L a plataforma SaberesMX que impulsa la Presidenta de México es un avance para lograr que la educación superior sea gratuita a nivel nacional, afirmó el rector de la UNTT con sede en Reynosa, Edgar Garza Hernández.

Destacó que en respuesta a la convocatoria de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UNTT), se está preparando para enriquecer la plataforma con contenidos que impulsen la educación, lo que contribuirá a beneficiar a quienes hasta ahora no tenían acceso a la educación universitaria, que ahora será gratuita.

En este sentido, Garza Hernández agradeció la convocatoria de la Presidenta de México, de hacer un ejercicio de austeridad republicana para ampliar la matrícula de estudiantes y garantizar el acceso a la educación en beneficio de la comunidad estudiantil.

En este contexto, confirmó el entrevistado que el primer curso iniciará el 17 de noviembre y que será de prevención de adicciones, ofrecerá 71 herramientas didácticas, tendrá una duración de 18 horas.

La proyección que se tiene es que 5.5 millones de estudiantes se inscriban.

Agregó que a todos los rectores de las instituciones educativas y universidades del país, se les convocó a la austeridad republicana para ampliar la matrícula de estudiantes y garantizar el acceso a la educación.

Tras haber asistido en días pasados a la reunión convocada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UNTT), destacó que la plataforma SaberesMx se enriquecerá con contenidos de todas las universidades.

El rector dijo que este esfuerzo permitirá que millones de personas a nivel nacional tengan la oportunidad de aprender, dentro de este innovador sistema nacional de capacitación, el cual tendrá certificación educativa, contando con el apoyo y la participación de las instituciones de educación superior como las universidades oficiales y privadas.

En su estancia en la Ciudad de México tuvo la oportunidad de conversar y saludar al secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado Carrillo.



