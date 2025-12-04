Conoce horario y recorrido de la peregrinación de la Virgen de Guadalupe en Reynosa

La tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe en Reynosa se realizará este viernes 5 de diciembre, donde se esperan decenas de peregrinos y fieles católicos.

La celebración religiosa tendrá un recorrido de 8.5 kilómetros, te contamos más detalles sobre este evento en el marco de los festejos guadalupanos.

¿Cuál es la ruta y el horario del recorrido?

La peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe partirá el viernes 5 de diciembre a las 5:00 de la tarde desde la Capilla María Auxiliadora y la caminata concluirá en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la zona centro de Reynosa.

El tiempo estimado de la caminata es de 4 a 5 horas, incluyendo paradas. En el recorrido, los fieles expresarán su devoción a través de danzas y cantos.

Detalles de la peregrinación en Reynosa

Se espera la participación de más de 3 mil 500 personas en la Edición 2025, la 28 peregrinación anual consecutiva. Esta peregrinación se realiza previo a los festejos de la Virgen de Guadalupe que cada año se conmemora el 12 de diciembre, una de las fechas más significativas entre la comunidad católica en México.

La participación en esta peregrinación es una muestra de la devoción de los católicos hacia la Virgen de Guadalupe, un símbolo de fe y unidad en la comunidad.