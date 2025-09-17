Esperan restablecer la Ruta 20 Doctores

Todo indica que de un momento a otro el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Delegación del Transporte en Reynosa, en coordinación con los concesionarios, permisionarios y choferes, contribuirá a restablecer la Ruta 20 Doctores.

Esto representará un gran alivio para los usuarios, en especial para los jóvenes de planteles educativos como el CONALEP en la colonia Cañada, que tenían que caminar kilómetros para acudir a estudiar.

La titular de la dependencia estatal, Lidia GarzaSalinas, expresó que se finan detalles para apoyar el establecimiento de la referida ruta.

Gerardo Roberto Martínez Peña, informó antes que desde hace tiempo quitaron la Ruta 20 Doctores sin explicación alguna“, situación que ha estado afectando a los usuarios que tienen necesidad de movilizarse.

Como es el caso de los alumnos del plantel CONALEP

Explicó que al carecer del transporte público en esta ruta, un número importante de estudiantes de diferentes colonias “tenían necesidad de irse caminando desde el Puente de la Muerte - el oriente hasta el poniente- con dirección hacia la institución educativa ubicada en la colonia La Cañada, para tener la oportunidad de continuar cada día sus estudios.

Situación que ocasiona sin duda el desgaste físico de los alumnos, quienes tienen que caminar varios kilómetros para ir a su escuela del nivel medio superior.

La petición planteada por Martínez Peña se sintetizó en la siguiente frase: que alguien haga algo, como lo expresó.

Este llamado lo hizo dirigiéndose a las autoridades estatales y a los regidores de la comisión encargada de atender esta problemática, como a los encargados de dar respuesta en educación.

Por su parte la Delegada del Transporte Público en Reynosa, Lidia Garza, consideró que en el transcurso de la presenta semana podrían concluir los trámites para restablecer la Ruta 20 Doctores, y dar pronta respuesta a las necesidades de la población.



