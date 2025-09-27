´Justicia gratuita para todos´: Roxana Guerrero Galván

Con una visión humanista, diferente, el Instituto de Defensoría Púbica del Gobierno del Estado de Tamaulipas y las coordinaciones regionales "tiene la encomienda de revisar cada una de las carpetas de investigación, vigilar que no se violen los derechos dentro del proceso, y brindar información y orientación" a las personas que lo soliciten para impartir justicia, cuyos "servicios son gratuitos".

Consiste en dirigir las 6 coordinaciones regionales de dicho instituto que se encuentran en los distintos municipios, de aquí, de Tamaulipas". Roxana Guerrero Galván, directora general DEFENSORÍA PÚBLICA DE TAMAULIPAS

En estos términos se expresó en entrevista exclusiva con El Mañana, la Lic. Roxana Guerrero Galván, Directora General de esta institución, dependiente de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales y de la Secretaría General de Gobierno.

Teniendo como respaldo una experiencia de trabajo de15 años en el Gobierno Federal, en Derechos Humanos en el área de búsqueda de víctimas, por instrucción del Gobernador la titular recibió el nombramiento de Directora General el Instituto de Defensoría Púbica del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

La instrucción que tenemos del Gobernador es trabajar con las autoridades de otras dependencias, el personal y todo el equipo del instituto".

Al preguntárle ¿quê representa el nombramiento que recibió del Jefe del Ejecutivo estatal?, respondió que sin duda es un reto.

"Es una tarea ardua que hay que cumplir al 100 por ciento y a cabalidad con el Gobernador, es lo que vamos a hacer", subrayó.

Indicó como titular del Instituto de Defensoría Pública del Gobierno de Tamaulipas, su labor "consiste en dirigir las 6 coordinaciones regionales de dicho instituto que se encuentran en los distintos municipios, de aquí, de Tamaulipas".

"Generar acuerdos, convenios con otras autoridades para trabajar de manera conjunta con estas autoridades", señaló Guerrero Galván.

El propósito de esta gira es visitar las 6 coordinaciones del instituto, que tienen 1 sede y aparte atienden los municipios aledaños, decirles que hay que trabajar y sacar adelante la encomienda que nos dio el Gobernador, apuntó.

Las coordinaciones del Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas se encuentran en los siguientes municipios: 1) Nuevo Laredo, 2) Reynosa y municipios aledaños como Miguel Alemán; 3) Matamoros, que atiende San Fernando y Valle Hermoso), 4) Cd. Victoria, que tiene a su cargo los municipios de Padilla y Tula; 5) El Mante, y en la zona conurbada sur: Tampico, Madero y Altamira.

"A los coordinadores y a todo el personal se les exhorta a seguir trabajando en cada una de las oficinas, a mejorar, dar calidad en los servicios y que esto sea dentro del humanismo, tratar bien a todas las personas; estamos tocando muchas puertas, generando este vínculo con otras dependencias", enfatizó.

Parte de esto son las visitas a los CEDES (Centros Penitenciarios), donde a los internos les llevamos información; se les informa el status, si tienen alguna notificación y se verifica si tienen alguna enfermedad para que sean atendidos, destacó.

Comentó que hay casos en que los internos no cuentan con una defensa legal, por lo que es importante conocer si tienen o no un abogado particular, porque hay casos en que ya pasaron 5 años y no los han visto, explicó.

"Eso es parte de lo que les exhorto a los compañeros, que eviten situaciones complejas, con esta sinergia, con otras instituciones, eso es lo que debemos generar, estas acciones, para evitar que se cometan injusticias", aseveró la Lic. Guerrero Galván.

Destacó la titular del Instituto de Defensoría Pública que uno de los primeros acercamientos que tuvo fue con la Directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la Dra. Ma. Taide Garza Guerra, y que incluso se impartió un curso de capacitación en derechos humanos.

"Y en la Subsecretaría hay una Dirección de seguimiento, generando una coordinación muy buena para que al personal se les capacite en la materia", apuntó la funcionaria estatal.

Precisó que cada uno de los defensores del Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, revisa de manera puntual las carpetas de investigación, y que hay unos (internos) que cometieron delitos menores y otros graves.

Lo que hace el Instituto es revisar cada una de las carpetas, investigar y determinar las acciones para generar una defensa justa; la Constitución establece que como seres humanos todas las personas tienen derechos humanos, a todos nos corresponden, agregó.

Hay casos en los que se tienen que generar acciones jurídicas que nos permitan este tipo de acciones, subrayó a Lic. Guerrero Galván.

Hay delitos que no ameritan mucho tiempo de penalidad, y los defensores los tenemos que defender porque a veces hay penas exhorbitantes, y realmente no lo ameritan, afirmó la titular de la dependencia estatal.

Respecto a las carpetas de investigación que han sido mal elaboradas, fue clara al sostener:

"Nuestra función consiste en revisar que no se violen los derechos dentro del proceso, que se lleven a cabo de manera correcta, y de intervenir para tener esta defensa para la ciudadanía", expresó.

SERVICIOS GRATUITOS

Más adelante, a pregunta expresa, la Lic. Guerrero Galván informó que todos los servicios que otorga el Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas ´son gratuitos".

Los servicios son completamente gratuitos, subrayó.

Comentó que las personas y familiares que necesiten apoyo jurídico, legal, se pueden dirigir a google y poner el nombre del Instituto de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas o se pueden dirigir al correo electrónico siguiente: direcciongeneralidpet@tamaulipas.gob.mx, y que así se pueden poner en contacto de inmediato, para que se les atienda y se les de el servicio que requieran o en su caso turnarlos a la dependencia indicada, que les corresponda.

Explicó Guerrero Galván que la información, orientación y el apoyo que requieran las personas no sólo se refiere a los internos que se encuentran en los centros penitenciarios, para que se les reduzca la pena si así lo amerita el caso con base en la justicia, sino que también pueden brindar servicios en materia civil, pensiones, familiar, mercantil y a los jóvenes, entre otros, en coordinación con autoridades competentes, como es el caso del DIF Tamaulipas y los DIF municipales, generando acciones.

"Hay casos que no nos competen, por eso le pido al personal del Instituto que les informen, las orienten y las apoyen", puntualizó

BRIGADAS

Indicó que para aumentar la cobertura y la eficiencia, el Instituto de Defensoría Pública está participando en brigadas ciudadanas en los municipios; previo a esto se genera un acuerdo con las instituciones donde -dijo- nos inviten a colaborar con ellos, y que nos permitan acercarnos a las colonias, anotó.

Antes de concluir la entrevista, Guerrero Galván envió un mensaje de agradecimiento, y pidió a todo su equipo que "trabajemos en armonía y transparencia con ellos", refiriéndose a la ciudadanía que necesita los servicios del instituto.



