Reynosa

¡Adelantaron a los Reyes! roscas invaden comercios

Las presentaciones incluyen opciones clásicas y gourmet, decoradas con betún y frutos.
  • Por: Nubia Rivera
  • 21 / Noviembre / 2025 -
La tradición del Día de Reyes llegó antes con la venta de roscas en diversos centros comerciales.

La tradición del Día de Reyes llegó antes de tiempo a la ciudad con el adelanto en la venta de roscas en diversos centros comerciales.

Las presentaciones de la rosca son clásicas y gourmet con brioche con mantequilla y rellena de queso, decorada con betún de azúcar, chocolate, y espolvoreada con nuez y arándanos.

Los costos varían desentendiendo del centro comercial, pero hay hasta de 419 pesos por rosca de 2 kilos.

Aunque aún falta más de un mes para la celebración del Día de Reyes Magos, los comercios apostaron por adelantar la producción.

Las familias aprovechan el adelanto de las ventas y simplemente  disfrutan del tradicional sabor de la rosca desde noviembre.

Con este adelantado inicia la temporada donde se disfruta de los diversos platillos y postres decembrinos y de Reyes.

