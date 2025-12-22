Llegan roscas de reyes a centros comerciales

Las roscas del día de reyes ya se encuentran en los aparadores de los centros comerciales de la ciudad, desde las más tradicionales hasta las gourmet.

Para todos los gustos, se pueden encontrar las clásicas, así como las de relleno sabor naranja o con sabor relleno a chocolate.

Las más sencillas tienen precio de 169 pesos, pero las guormet dependiendo de los ingredientes, es el costo.

Desde hace semanas que la venta comenzó pero en forma esporádica, aunque a pocos días de que termine el año, ya hay gran cantidad de este producto en los estantes.

La rosca de reyes magos, es una tradición que se come con un rico chocolate, mientras se comparte en familia el próximo 06 de enero.

Pero las ventas adelantadas, permiten a las familias adquirirlas y disfrutarlas, desde mucho antes de que llegue la celebración.



