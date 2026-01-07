Arrasan con roscas de Reyes

La alta demanda de roscas de Reyes provocó que este martes se agotaran las existencias en diversos centros comerciales de Reynosa, donde se registraron filas y tiempos de espera para adquirir el tradicional pan previo a la celebración del Día de Reyes. Desde tempranas horas, familias acudieron a distintos establecimientos, lo que derivó en una rápida venta del producto y en la reposición constante de nuevos lotes.

Consumidores señalaron que, pese a la espera, la compra de la rosca forma parte de una tradición arraigada, mientras que personal de los comercios indicó que la afluencia superó lo previsto, aun cuando se incrementó la producción. En redes sociales, ciudadanos expresaron su inconformidad por la compra masiva y la reventa a sobreprecio, prácticas que generaron escasez temporal y obligaron a algunos clientes a buscar el producto en otros puntos de la ciudad.

En algunos establecimientos, los clientes tuvieron que formarse y esperar ante la expectativa de alcanzar rosca antes de que se terminara.

"Yo vine al medio día y me comentaron que regresara a las 2:00 porque estaban haciendo más, porque se acabaron rápido", destacó una ama de casa.

Personal de los comercios señaló que, aunque se incrementó la producción para esta fecha, la afluencia superó lo previsto.

Consumidores indicaron que la compra de la rosca forma parte de una tradición arraigada, por lo que aceptaron la espera con tal de no perder la celebración.

DENUNCIAN REVENTA

Desde días previos a la celebración del Día de Reyes, habitantes de la ciudad de Reynosa manifestaron su inconformidad a través de redes sociales ante la creciente reventa de roscas, práctica que fue calificada por muchos como oportunista y abusiva.

De acuerdo con múltiples comentarios y denuncias ciudadanas, algunas personas vieron en la alta demanda de este tradicional producto una oportunidad de negocio, adquiriendo grandes cantidades de roscas en distintos establecimientos para posteriormente revenderlas de manera externa a precios que superaban hasta el doble de su costo original.

Esta situación generó molestia entre familias que buscaban adquirir el pan tradicional para compartirlo en casa; vecinos de diversos sectores de la ciudad señalaron que, debido a esta práctica, en varios comercios fue necesario realizar largas filas y esperar a que se surtieran nuevos lotes de roscas, ya que los revendedores llegaban a comprar tarimas completas del producto, provocando escasez temporal y retrasos en la atención al público en general.

Revendedores de roscas generan polémica en Reynosa previo y durante el Día de Reyes.





EMPAÑAN TRADICIÓN

La problemática afectó directamente a familias reynosenses, quienes consideraron que estas acciones empañaron una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana, al dificultar el acceso a un producto típico de la fecha y elevar su precio de manera desproporcionada.

Ante esta situación, autoridades locales indicaron que poco podían hacer al respecto, ya que legalmente se trataba de compradores adquiriendo un producto de manera regular.

Mientras los establecimientos no establezcan límites de compra por persona, la reventa no constituye un delito, por lo que no existe una falta que pueda ser sancionada o perseguida por las instancias correspondientes.



