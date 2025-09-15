Celebran la Independencia con rodada automovilística

Reynosa fue escenario del evento "Rodando se Vive México 2025", una rodada organizada el día de ayer 14 de septiembre por clubes de autos locales que combinó la pasión automovilística con la celebración del Día de la Independencia de México. Familias, jóvenes y aficionados al automovilismo se reunieron en el Parque Cultural Reynosa poco antes de las 17:00 horas para iniciar la actividad.

Según Aide Calixto, integrante de Rol Reynosa y una de las organizadoras, la asistencia superó las expectativas: "Supuestamente nos citamos a las 4 para marcar los autos, pero a esa hora ya había bastante gente. Algunos de nosotros nos retrasamos y ya no hubo marcaciones. Podría estar superando los 600 vehículos del año pasado", comentó.

Durante la jornada, el evento contó con apoyo de Tránsito y paramédicos, quienes acompañaron la rodada para garantizar la seguridad de los participantes y del público.

El recorrido avanzó por las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la Plaza Las Américas, donde se desarrolló el cierre de la celebración. Los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de vehículos de colección y modernos, actividades para toda la familia, antojitos mexicanos, dinámicas y presentaciones musicales. También se incluyó danza folklórica, que reforzó el componente cultural del evento.

Los organizadores destacaron que la jornada no tuvo fines comerciales ni políticos, sino que buscó promover la convivencia, reforzar la identidad cultural y fomentar la unión familiar. Los participantes coincidieron en que la actividad generó un ambiente festivo, seguro y de celebración, que permitió a la ciudadanía disfrutar de una tarde diferente mientras celebraban el orgullo patrio.

Aide Calixto agregó que la intención es consolidar "Rodando se Vive México" como una tradición anual que combine la pasión por los automóviles con la cultura y la recreación familiar.



