Saldo blanco en vacaciones decembrinas

Solamente un caso de escuela primaria en Reynosa sufrió por robo, pero el caso se presentó días antes de iniciar el período vacacional de Navidad y Año Nuevo, informan en el CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) en Reynosa.

¿Qué ocurrió en la Primaria Aquiles Serdán?

"Efectivamente, hasta el momento solamente tenemos reportado un caso de latrocinio, el de la Primaria Aquiles Serdán, ubicada en la colonia del mismo nombre", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la referida dependencia.

De acuerdo con la queja recibida en estas oficinas, "el robo consistió en algunos aparatos de computación y lamentamos que haya personas desconocidas que incurran en ese tipo de delitos que atentan contra los intereses de las escuelas y por consecuencia, de la población escolar. No tenemos de momento más reportes sobre el particular", según hizo saber la responsable del CREDE en la localidad.

Acciones de seguridad en escuelas de Reynosa

Se tiene conocimiento de que son muchos los planteles de educación básica en la ciudad, desde pre primarias, primarias y secundarias de gobierno que han emprendido acciones de reforzamiento y seguridad en sus instituciones educativas por ese motivo.