Debates sí, pero con la gente: Rigo Ramos

Rigoberto Ramos Ordóñez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Reynosa, aseguró que él está dispuesto a debatir con sus adversarios, pero en las colonias, de frente a la ciudadanía, pues dijo que los debates organizados por la autoridad electoral perdieron su esencia.

Mediante una carta, el aspirante del ´Movimiento naranja´ indicó que mucho se ha comentado en medios de comunicación, así como en diferentes sectores de la población, sobre el por qué no se ha realizado el debate y que, según reglas electorales, debe darse entre los contendientes, con la salvedad de que cada contendiente podrá o no, a su juicio, asistir a dicho evento, en caso de que se organice.

"Ya nos consultaron al respecto y me permití manifestar no estar de acuerdo, no sólo en mi asistencia, sino en la realización del debate como tal".

Estos son mis argumentos:

Con todo el respeto que me merece el INE, pero los debates han perdido el propósito central de su existencia, que es conocer las propuestas de las y los candidatos. Conocer propuestas es base para el voto bien orientado.

Pero no sólo de propuestas generales, sino ¿cómo lo van a lograr? y ¿con qué presupuesto?

Pero ya todos lo sabemos, esto no ha funcionado. El propósito central del debate se ha perdido; su lugar, ahora, lo ocupa la ofensa, el pleito y la descalificación. Juegan más a descalificar que a proponer, y eso es una gran falta de respeto para los ciudadanos, para los que van votar.

Y lo que son las cosas, yo debería de estar de acuerdo en ese esquema de descalificación, simple y sencillamente, ¡porque yo sería el ganador indiscutible!

"Y si el debate se gana descalificando, entonces no hay quien me gane. Luego ya ¿para qué debato?, si ya lo tengo ganado... Ya no necesito debatir, porque en trayectoria limpia nadie me gana y, además, todos los demás candidatos le ganan al de Morena".

Debate sí, pero allá con la gente vamos a debatir, con quien nos quiera invitar a debatir; por ejemplo, con los maestros, sobre todo con aquellos que no han podido hablar contra el adoctrinamiento de género en las escuelas.