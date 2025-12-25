Alertan por riesgos de luces navideñas

Ante el incremento de riesgos durante esta temporada, autoridades del sector salud hacen un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y evitar incendios en los hogares, especialmente aquellos relacionados con el uso de luces y decoraciones navideñas.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

La Secretaria de Salud informa que uno de los principales factores de riesgo en esta época es el uso prolongado de series de luces, las cuales pueden sobrecalentarse y provocar cortocircuitos si permanecen encendidas durante todo el día. Por ello, se recomendó utilizarlas solo por lapsos moderados y asegurarse de que se encuentren en buen estado antes de conectarlas.

Asimismo, exhortó a no dejar encendidas las luces decorativas cuando las viviendas se queden solas o durante las horas de descanso nocturno, ya que esta práctica incrementa la posibilidad de incendios y daños materiales.

Acciones de la Secretaria de Salud para evitar incendios

Las autoridades también subrayaron la importancia de colocar los árboles de Navidad naturales lejos de fuentes de calor u objetos inflamables, con el fin de reducir cualquier riesgo adicional dentro del hogar. El sector salud reiteró que al adoptar estas medidas sencillas, se puede evitar accidentes que pongan en peligro la vida y el patrimonio de las familias.