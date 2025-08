Peligrosa obstrucción en calle Roja

A través de un reporte ciudadano, residentes de la ciudad de Reynosa, advierten sobre un peligro inminente, el cual se debe a un par de llantas colocadas según refieren por parte de personal de la COMAPA sobre la tapa de una coladera de concreto que instalaron recientemente.

La obstrucción se encuentra ubicada sobre la calle Roja justo en su cruce con la calle Dos a la altura de la colonia Guadalupe Victoria desde el pasado jueves; invade parte de uno de los carriles lo que ha causado ya numerosos percances que debido a la zona representan un grave riesgo para los automovilistas que por ahí transitan.

Este tipo de acciones son comunes a la hora de realizar reparaciones similares por parte de trabajadores de la COMAPA, en algunos casos testigos han reportado que duran días dejan estas obstrucciones y son ellos quienes finalmente toman la iniciativa de retirar lo que hayan colocado, llantas, piedras, tierra o palos, todo rodeado de una generosa cantidad de cinta amarilla con la leyenda precaución.

Javier Moreno Rocha, es uno de los tantos conductores afectados , detalla que su auto fue dañado debido a que otro conductor al intentar esquivar las llantas, giró el volante hacia el, “por esta calle siempre pasan recio, ese día el muchacho no alcanzo a frenar y para no irse al canal se me vino a mi encima, me daño la puerta y la parte de arriba de la llanta.