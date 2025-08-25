Acusan peligros por los baches y rupturas

Baches profundos y falta de luminaria generan riesgo para vehículos y peatones; exigen reparación urgente.

La vialidad alrededor de la primaria ANDANAC Nissan 11 continúa mostrando un deterioro avanzado, especialmente en la calle Parque de Alcalá en Balcones de Alcalá, donde los baches y las rupturas son cada vez más profundos. Los daños representan un riesgo latente para los vehículos que transitan por la zona, pese a que los vecinos ya han reportado la situación a las autoridades sin recibir respuesta.

María del Ángel, residente del sector, mencionó que el deterioro se ha acelerado y que, aunque los baches funcionan como medidas preventivas para la entrada de la primaria, es necesaria una reparación adecuada.

"Se ve mucho peor y se siente mucho peor cuando vas manejando; tienes que ir por la orillita de la banqueta y despacito. Sirve para que no vayan rápido, pero sí tienen que reparar porque es muy transitado. Cuando regresen a la primaria esto se va a destruir aún más por la cantidad de vehículos," explicó.

Además, la zona carece de luminaria pública, por lo que al anochecer la vialidad queda en completa oscuridad, aumentando el riesgo para conductores y peatones.

Los residentes solicitan a las autoridades la realización de una obra de bacheo que permita transitar de manera segura, evitar daños a los vehículos y facilitar la entrada y salida de los alumnos de la primaria.

La comunidad hace un llamado urgente a que se atienda esta situación antes de que los daños se incrementen y se generen accidentes o mayores complicaciones en la zona escolar.