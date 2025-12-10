Conductores en peligro por trabajos inconclusos

Residentes de la colonia Ribereña volvieron a emitir un reporte ciudadano para denunciar reparaciones inconclusas que, aseguran, representan un riesgo para los automovilistas que transitan diariamente por la zona.

¿Qué declararon los vecinos sobre las reparaciones?

De acuerdo con testigos, se trata de dos reparaciones en el sistema de drenaje de la calle Josefina Menchaca ubicadas a pocos metros una de la otra. Los vecinos señalan que, hace más de una semana, una cuadrilla de trabajadores acudió al sitio y realizó únicamente parte de los trabajos, dejando abiertos los huecos en el pavimento, una situación que, afirman, "ya es habitual en esta ciudad".

A la distancia se observan un par de llantas, cinta amarilla y montones de tierra colocados en medio de la calle, elementos que pretenden advertir sobre el peligro, aunque los residentes aseguran que no son suficientes. La falta de iluminación en el área incrementa el riesgo, y los accidentes nocturnos se han vuelto cada vez más frecuentes.

"Eso ya tiene más de una semana. Vinieron porque estaba el tiradero de agua en toda la calle y sólo detuvieron la fuga, pero así como está, así lo dejaron. Preguntamos y nos dijeron que regresaban esa misma semana, pero como ve, no fue así. Ahorita el problema es que de noche no hay luz en esta zona, y cada vez son más los accidentes", expresó Eduardo Reyes, vecino del lugar.

Acciones de la autoridad ante las denuncias de los residentes

Los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que concluyan las reparaciones a la brevedad y atiendan el riesgo que enfrentan diariamente quienes circulan por esta vialidad.