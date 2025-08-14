Se desploma andamio en remodelación de la plaza

Un accidente durante la remodelación de la plaza principal de Reynosa expuso el riesgo al que se enfrentan los trabajadores por la falta de equipo de seguridad. Mientras realizaban labores en una estructura metálica, un andamio se desplomó parcialmente y quedó atorado en una lámpara pública recién colocada.

El golpe derribó uno de los faros de la luminaria y generó peligro de descarga eléctrica por el contacto del metal con la instalación. Afortunadamente, en ese momento ningún trabajador se encontraba sobre la estructura.

La solución improvisada fue colocar un segundo andamio y usar piezas sueltas como palanca, junto con un mecate a modo de polea, para liberar el tramo atrapado. Sin embargo, la maniobra provocó un cortocircuito que apagó varias lámparas de la plaza, poniendo en riesgo a quienes colaboraban en la operación.

Este hecho deja en evidencia la carencia de protocolos y equipo de protección para quienes realizan labores en altura, un problema que sigue sin resolverse en la ciudad.