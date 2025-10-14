´Escalera de la muerte´ es una obra ´fantasma

Sin barandales de protección, la "escalera de la muerte" en el puente elevado como le dicen los vecinos, pone en grave riesgo cada día la seguridad y la integridad física de los habitantes de la colonia Ferrocarril, ante la apatía y la indiferencia de la autoridad municipal.

Este problema se agudiza aún más porque fue retirada la malla de seguridad de color naranja que había sido colocada por la empresa contratista, y se dejó a un lado.

La "escalera de la muerte" sin ninguna protección está en completo abandono porque los trabajos para colocar el barandal se suspendieron inexplicablemente.

El 28 de junio pasado el alcalde Carlos Peña Ortiz se comprometió a rehabilitar el puente elevado de la calle Emilio Portes Gil, que cruza las vías del ferrocarril y conecta la zona centro con el sur oriente de la ciudad. Sin embargo no ha cumplido.

En la actualidad los trabajos se encuentran suspendidos poniendo en riesgo la seguridad de los peatones que tienen necesidad de cruzar a pie por el lugar.

Según la autoridad municipal se iban a hacer trabajos para mejorar la seguridad y la funcionalidad del puente, pero en realidad es una obra fantasma, la cual está abandonada, siendo un lugar inseguro para los peatones y vecinos de la colonia Ferrocarril, que prefieren cruzar por abajo.

Debido al riesgo que se corre a diario, los ciudadanos que tienen necesidad de ir de un lado a otro prefieren extremar las precauciones y cruzar por abajo.